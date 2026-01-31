Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 120 nəfər tapılıb
Hadisə
- 31 yanvar, 2026
- 17:27
Azərbaycanda axtarışda olan 120 nəfər yanvarın 30-da tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmçinin ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 76 nəfər də saxlanılıb.
