BMT Baş Assambleyası Ukraynanın dayanıqlı sülh təşəbbüsünü dəstəkləyib
- 24 fevral, 2026
- 22:51
BMT Baş Assambleyası Ukraynanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən "Ukraynada dayanıqlı sülhün dəstəklənməsi" qətnaməsini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Mən BMT Baş Assambleyasının Ukraynanın təşəbbüsü ilə "Ukraynada dayanıqlı sülhün dəstəklənməsi" qətnaməsini bu gün qəbul etməsini alqışlayıram. Həlledici məqamlarda beynəlxalq ictimaiyyət öz mövqeyində vahid və dəqiq olmalıdır. Bu gün o, bunu sübut etdi. Bizim üçün bu, sadəcə növbəti səsvermə deyil. Bu, Ukraynanın tək olmadığının və BMT Nizamnaməsinin prinsiplərinin hələ də əhəmiyyət kəsb etdiyinin təsdiqidir", - o yazıb.
Onun sözlərinə görə, 107 üzv dövlət bu qətnaməni dəstəkləyərək beynəlxalq ictimaiyyətə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması ilə bağlı mövqe barədə aydın siqnal göndərib.
O qeyd edib ki, Ukrayna beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq hərtərəfli, ədalətli və dayanıqlı sülhə nail olmaq üçün qətiyyətlə və ardıcıl hərəkət etmək niyyətindədir.