İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    BMT Baş Assambleyası Ukraynanın dayanıqlı sülh təşəbbüsünü dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 22:51
    BMT Baş Assambleyası Ukraynanın dayanıqlı sülh təşəbbüsünü dəstəkləyib

    BMT Baş Assambleyası Ukraynanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən "Ukraynada dayanıqlı sülhün dəstəklənməsi" qətnaməsini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Mən BMT Baş Assambleyasının Ukraynanın təşəbbüsü ilə "Ukraynada dayanıqlı sülhün dəstəklənməsi" qətnaməsini bu gün qəbul etməsini alqışlayıram. Həlledici məqamlarda beynəlxalq ictimaiyyət öz mövqeyində vahid və dəqiq olmalıdır. Bu gün o, bunu sübut etdi. Bizim üçün bu, sadəcə növbəti səsvermə deyil. Bu, Ukraynanın tək olmadığının və BMT Nizamnaməsinin prinsiplərinin hələ də əhəmiyyət kəsb etdiyinin təsdiqidir", - o yazıb.

    Onun sözlərinə görə, 107 üzv dövlət bu qətnaməni dəstəkləyərək beynəlxalq ictimaiyyətə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması ilə bağlı mövqe barədə aydın siqnal göndərib.

    O qeyd edib ki, Ukrayna beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq hərtərəfli, ədalətli və dayanıqlı sülhə nail olmaq üçün qətiyyətlə və ardıcıl hərəkət etmək niyyətindədir.

    BMT Baş Assambleyası Ukrayna Andrey Sibiqa
    Генассамблея ООН поддержала инициативу Украины по прочному миру

    Son xəbərlər

    23:18

    İsveçrə və ABŞ-nin hərbçiləri Vaşinqtonda danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    23:05

    Gürcüstan Prezidenti: Abxaz və osetinlərlə vahid dövlətdə birgə yaşamaq istəyirik

    Region
    22:51

    BMT Baş Assambleyası Ukraynanın dayanıqlı sülh təşəbbüsünü dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    22:47

    "Nyukasl" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    22:32
    Video

    İran Prezidenti: Xalqla kobud rəftar etməməliyik

    Region
    22:25

    Vuçiç özünə və ailəsinə qarşı sui-qəsd hazırlığı barədə məlumatı təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:13

    "Tottenhem" Premyer Liqada qalacağı təqdirdə klub rəhbərliyi futbolçuların maaşlarını artıracaq

    Futbol
    22:11

    Luvrun ilk qadın rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    21:55

    Əraqçi: ABŞ ilə saziş bağlamaq üçün tarixi fürsət var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti