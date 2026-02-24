Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Генассамблея ООН поддержала инициативу Украины по прочному миру

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 21:46
    Генассамблея ООН поддержала инициативу Украины по прочному миру

    Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине", инициированную Украиной.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

    "Я приветствую сегодняшнее принятие резолюции Генеральной Ассамблеей ООН "Поддержка прочного мира в Украине", инициированной Украиной. В решающие моменты международное сообщество должно быть единым и четким в своей позиции. Сегодня оно это доказало. Для нас это не просто очередное голосование. Это подтверждение того, что Украина не одна и принципы Устава ООН по-прежнему имеют значение", - написал он.

    По его словам, 107 государств-членов поддержали эту резолюцию, послав ясный сигнал международному сообществу о позиции по завершению российско-украинской войны. Он отметил, что Украина намерена действовать решительно и последовательно для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом.

