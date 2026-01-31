Безналичные платежи в Азербайджане выросли на 19% в декабре 2025г

Сумма безналичных платежей в Азербайджане в декабре 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года увеличилась на 19% и составила 10 млрд 097 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), 8 млрд 833 млн манатов (87,5%) из этой суммы приходится на долю электронной торговли.

Согласно данным, 1 млрд 260 млн манатов платежей было осуществлено через POS-терминалы, а 3 млн манатов - через терминалы самообслуживания. С начала года сумма безналичных внутренних операций с платежными картами составила 67,6% от объема карточных операций.

На 1 января этого года количество платежных карт в Азербайджане составило 21 млн 980 тыс. единиц. Это на 0,7% больше в месячном сопоставлении и на 10,5% - по сравнению с тем же периодом прошлого года.