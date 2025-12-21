Gürcüstan XİN ölkənin QDİƏT-ə sədrliyi dövründə prioritetlərini açıqlayıb
Region
- 21 dekabr, 2025
- 16:50
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyi dövründə Gürcüstan nəqliyyatın əlçatanlığı, dayanıqlı inkişaf və əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir.
"Qara dəniz regionunda təhlükəsizliyin yaxşılaşdırılması da vacibdir ki, bu da QDİƏT üzv dövlətlərinin davamlı və sabit iqtisadi inkişafı üçün zəruri şərtdir", - deyə nazirlik qeyd edib.
Qeyd edək ki, Gürcüstan 2026-cı il yanvarın 1-dən altı ay müddətinə QDİƏT-ə sədrlik edəcək.
