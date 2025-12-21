Azərbaycan Premyer Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib
Futbol
- 21 dekabr, 2025
- 19:26
Misli Premyer Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı" ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Naxçıvan təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.
Bu nəticədən sonra "Araz-Naxçıvan" 26 xalla altıncı, "Şamaxı" 20 xalla səkkizincidir.
Günün ilk matçında "Qarabağ" "Qəbələ"ni 2:1 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, XVI tura dekabrın 22-də "Sumqayıt" - "Sabah" oyunu ilə yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Turan Tovuz" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Karvan-Yevlax"ı (2:1) məğlub edib. "Zirə" - "İmişli" qarşılaşmasında qolsuz heç-heçə qeydə alınıb.
Son xəbərlər
20:19
Ermənistanın Baş naziri yük tranzitinin bərpasına görə Azərbaycana təşəkkür edibRegion
20:12
Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulubKomanda
20:01
Azərbaycan boksçuları Türkiyədə keçirilən dostluq turnirində 32 medal qazanıblarFərdi
19:53
ABŞ Venesuela yaxınlığında üçüncü tankeri ələ keçiribDigər ölkələr
19:46
Foto
"Harmoniya" sənədli filminin təqdimatı keçirilibİncəsənət
19:42
Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: Türkmənistan-Azərbaycan əməkdaşlığı bundan sonra da inkişaf edəcəkXarici siyasət
19:26
Azərbaycan Premyer Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilibFutbol
19:18
Foto
Parisdə yerləşən Azərbaycan dili məktəbində Yeni il bayramı qeyd olunubMədəniyyət siyasəti
19:03