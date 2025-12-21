Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulub
Komanda
- 21 dekabr, 2025
- 20:12
Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu matçda "Neftçi" NTD ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 106:89.
Qeyd edək ki, X turda "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (86:83), "Naxçıvan" "Quba"nı (78:69), "Ordu" "Lənkəran"ı (84:72), "Gəncə" "Şəki"ni (78:73) "Abşeron Lions" "Sabah"ı (101:97) məğlub edib.
