    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulub

    Komanda
    • 21 dekabr, 2025
    • 20:12
    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu matçda "Neftçi" NTD ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 106:89.

    Qeyd edək ki, X turda "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (86:83), "Naxçıvan" "Quba"nı (78:69), "Ordu" "Lənkəran"ı (84:72), "Gəncə" "Şəki"ni (78:73) "Abşeron Lions" "Sabah"ı (101:97) məğlub edib.

    basketbol komanda Neftçi

