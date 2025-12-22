İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Neftçalanın sabiq icra başçısının müavini azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:49
    Neftçalanın sabiq icra başçısının müavini azadlığa buraxılıb

    Neftçalanın sabiq icra başçısının müavini Gültəkin Sadıqova da azadlığa buraxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün icra olunan amnistiya aktı ona da şamil edilib.

    Qeyd edək ki, Neftçalanın sabiq icra başçısı İsmayıl Vəliyev, Gültəkin Sadıqova və digər vəzifəli şəxslər 2020-ci ildə həbs edilib.

    Məhkəmənin hökmü ilə 2021-ci ildə G. Sadıqova 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib və məhkəmə zalından həbs edilib. Daha sonra onun cəzası 4 il 6 aya qədər azaldılıb.

    Neftçala İcra başçısının müavini Amnistiya aktı
