Neftçalanın sabiq icra başçısının müavini azadlığa buraxılıb
Hadisə
- 22 dekabr, 2025
- 11:49
Neftçalanın sabiq icra başçısının müavini Gültəkin Sadıqova da azadlığa buraxılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu gün icra olunan amnistiya aktı ona da şamil edilib.
Qeyd edək ki, Neftçalanın sabiq icra başçısı İsmayıl Vəliyev, Gültəkin Sadıqova və digər vəzifəli şəxslər 2020-ci ildə həbs edilib.
Məhkəmənin hökmü ilə 2021-ci ildə G. Sadıqova 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib və məhkəmə zalından həbs edilib. Daha sonra onun cəzası 4 il 6 aya qədər azaldılıb.
Son xəbərlər
12:19
Naftalan neftinin norma və qaydalara görə istifadəsi ilə bağlı yoxlama keçiriləcəkSağlamlıq
12:16
Xorvatiya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edibXarici siyasət
12:14
Qərbi Azərbaycan İcması bu il beynəlxalq təşkilatlara 119 məktub göndəribDaxili siyasət
12:14
Səbinə Əliyeva: Amnistiya və Əfv qərarlarının icrası humanizm prinsiplərini əks etdirirHadisə
12:13
Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlibXarici siyasət
12:10
Azərbaycan Şahmat Federasiyası və MÜTDA arasında memorandum imzalanıbFərdi
12:08
Şahmat Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıbFərdi
12:07
Naftalan neftinin keyfiyyətli və təhlükəsiz olması barədə təsdiqedici sənədlər veriləcəkSağlamlıq
12:03