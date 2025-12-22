Бывшая замглавы ИВ Нефтчалы освобождена по амнистии

Бывшая замглавы исполнительной власти Нефтчалинского района Гюльтекин Садыгова освобождена от неотбытой части наказания.

Как сообщает Report, Садыгова попала под амнистию, исполнение которой началось сегодня.

Напомним, что бывший глава исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаил Велиев, его заместитель Гюльтекин Садыгова и другие должностные лица ИВ были задержаны в 2020 году.

В 2021 году по приговору суда Садыгова была осуждена к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы и взята под стражу в зале суда. Позднее срок наказания был сокращен до 4 лет и 6 месяцев.