    Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin tabeliyindəki Doğum Evinə yeni baş həkim təyin olunub

    Sağlamlıq
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:48
    Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin tabeliyindəki Doğum Evinə yeni baş həkim təyin olunub

    Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Doğum Evinə yeni baş həkim təyin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu vəzifəyə Sevinc Şükürova təyin olunub.

    Yeni baş həkim Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin müalicə işləri üzrə direktor müavini İftixar Qurbanov tərəfindən Doğum Evinin kollektivinə təqdim edilib.

    Qeyd edək ki, Sevinc Şükürova bu təyinata qədər Nizami Tibb Mərkəzinin 7 nömrəli Doğum Evinin doğum şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

    Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzi

