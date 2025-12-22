İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ağdərənin Həsənriz kəndinə növbəti köç yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:49
    Ağdərənin Həsənriz kəndinə növbəti köç yola salınıb

    Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 10 ailə (54 nəfər) köçürülür.

    Qeyd edək ki, bununla Həsənrizə köçürülən ailələrin ümumi sayı 255-ə (989 nəfər) çatacaq.

