Ağdərənin Həsənriz kəndinə növbəti köç yola salınıb
- 22 dekabr, 2025
- 11:49
Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 10 ailə (54 nəfər) köçürülür.
Qeyd edək ki, bununla Həsənrizə köçürülən ailələrin ümumi sayı 255-ə (989 nəfər) çatacaq.
