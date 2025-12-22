Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В село Гасанриз выехала очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 12:02
    В село Гасанриз выехала очередная группа переселенцев

    В село Гасанриз Агдеринского района выехала очередная группа переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, сегодня в село возвращаются 10 семей в составе 54 человек.

    Таким образом, общее число вернувшихся в Гасанриз семей достигнет 255 (989 человек).

    село Гасанриз переселенцы Великое возвращение
    Фото
    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb – YENİLƏNİB

