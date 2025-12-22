В село Гасанриз выехала очередная группа переселенцев
Внутренняя политика
- 22 декабря, 2025
- 12:02
В село Гасанриз Агдеринского района выехала очередная группа переселенцев.
Как сообщает карабахское бюро Report, сегодня в село возвращаются 10 семей в составе 54 человек.
Таким образом, общее число вернувшихся в Гасанриз семей достигнет 255 (989 человек).
Последние новости
13:15
В Азербайджане 2026 год объявлен "Годом Градостроительства и Архитектуры"Внутренняя политика
13:13
Житель Бадара: Возвращение на родную землю имеет для нас особый смыслВнутренняя политика
13:12
Вице-президент Турции посетил Аллею почетного захороненияВнешняя политика
13:11
Фото
Видео
Акт амнистии исполнен в Бакинском следственном изоляторе - ОБНОВЛЕНО-4Происшествия
13:07
Президент Хорватии поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
13:03
В Турции ученик тяжело ранил директора школы из винтовкиВ регионе
13:01
Фото
Джевдет Йылмаз побывал в Парке Победы в БакуВнешняя политика
12:56
Кобахидзе: Грузия играет значимую роль в укреплении мира на Южном КавказеВ регионе
12:54