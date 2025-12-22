İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    2025-ci ildə Azərbaycan boksçularının beynəlxalq yarışlarda əldə etdikləri medalların sayı artıb

    Fərdi
    • 22 dekabr, 2025
    • 17:21
    2025-ci ildə Azərbaycan boksçularının beynəlxalq yarışlarda əldə etdikləri medalların sayı artıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın boks millilərinin beynəlxalq yarışlarda əldə etdikləri medalların sayı artaraq, əyarı yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası (ABF) tərəfindən boksçu və məşqçilərlə keçirilən görüşdə bildirilib.

    ABF-nin vitse-prezidenti Vüsal Nəsirli boksçuların ötən illə müqayisədə bu il 4 yaş kateqoriyasında yarışlarda uğurla çıxış etdiklərini qeyd edib, məşqçilər korpusundan razılıq ifadə olunub.

    Federasiyanın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün atılan addımlar qeyd edilib. Bu il Lənkəranda Cənub Regional Boks Mərkəzinin, Gəncə, Qazax və İmişlidə yeni boks bölmələrinin açılması yüksək qiymətləndirilib.

    Gələn il də bu proseslərin davam etdiriləcəyi, boksun daha da kütləviləşməsi, habelə maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi istiqamətində növbəti işlərin aparılacağı bildirilib.

    Görüşdə növbəti il üzrə əsas hədəflərin medalların sayını, məşqçilər və hakimlərin kateqoriyalarını daha da artırmaq, yeni istedadların üzə çıxarılması, regionlarda boksun daha da inkişaf etdirilməsi, Seneqalda keçiriləcək Gənclərin Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı layiqincə təmsil etmək olduğu qeyd edilib.

    ABF prezidentinin müşaviri Samir Hüseynov və qurumun baş katibi Nağı Səfərov boksçularımızın builki nəticələri barədə fikirlərini bölüşüblər.

    Məşqçilər və boksçuları maraqlandıran məsələlər müzakirə olunub, tövsiyə və tapşırıqlar verilib.

    boks medal Azərbaycan Boks Federasiyası Vüsal Nəsirli nağı Səfərov Samir Hüseynov

    Son xəbərlər

    17:54

    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının iclası olub

    Biznes
    17:49

    İran kosmik fəzaya üç peyk buraxacaq

    Digər ölkələr
    17:44

    Ukrayna Rusiyanın ən böyük neft terminallarından birinə hücum edib

    Digər ölkələr
    17:43

    Belarusda Rusiyanın 10-a yaxın "Oreşnik" raketi yerləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    17:42

    Kərim Benzema məşhur rəssamın əsərini alıb

    Futbol
    17:35

    "Şəhərsalma və Memarlıq İli" Azərbaycanın inkişaf yolunda yeni keyfiyyət mərhələsinin başlanğıcıdır - RƏY

    Daxili siyasət
    17:33
    Foto

    Prokuror Karen Avanesyana 18 il həbs cəzası istəyib

    Hadisə
    17:33

    AYNA: 7 istiqamət üzrə müsabiqənin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    17:28
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti