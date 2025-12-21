Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский: Норвегия поддержит энергетическую устойчивость Украины

    Другие страны
    • 21 декабря, 2025
    • 14:17
    Зеленский: Норвегия поддержит энергетическую устойчивость Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал в телеграм-канале.

    "Благодарен Норвегии за готовность помогать в дальнейшем как с давлением на Россию, так и в восстановлении после их ударов. Норвегия будет помогать нам и с энергетической устойчивостью. Спасибо, Йонас!", - говорится в публикации.

    Также стороны детально обсудили дипломатическую работу последних дней по завершению российско-украинской войны. Он добавил, что после переговоров украинской переговорной группы в США есть необходимость проведения расширенных консультаций с участием европейских партнеров.

    "Двигаемся достаточно оперативно, и наша команда во Флориде работала с американской стороной. Были также приглашены европейские представители. Важно, что в этих переговорах есть конструктивность, и многое зависит именно от того, чтобы в России почувствовали необходимость реально закончить войну. К сожалению, настоящие сигналы от РФ только негативные – штурмы и удары по нашей инфраструктуре только продолжаются", - заключил Зеленский.

    Zelenski: Norveç Ukraynanın enerji dayanıqlılığını dəstəkləyəcək

