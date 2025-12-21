Во Франции рассмотрят возможность проведения переговоров Путина и Макрона
- 21 декабря, 2025
- 15:14
Елисейский дворец в ближайшие дни рассмотрит возможность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на администрацию французского лидера.
"То, что в Кремле публично одобряют такой шаг - это хорошо. В ближайшие дни мы определимся с оптимальным способом проведения переговоров", - говорится в сообщении.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, "не является оптимальным".
19 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, комментируя слова Макрона, заявил, что Россия всегда открыта к диалогу.