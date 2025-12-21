Fransa Putin və Makron arasında danışıqların aparılması imkanını nəzərdən keçirəcək

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    21 dekabr, 2025
    • 16:07
    Yelisey Sarayı yaxın günlərdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Fransa lideri Emmanuel Makron arasında danışıqların aparılması imkanını nəzərdən keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France-Presse" agentliyi ölkə liderinin administrasiyasına istinadən məlumat yayıb.

    Bəyanatda deyilir ki, Kremlin bu addımı açıq şəkildə dəstəkləməsi yaxşı haldır: "Yaxın günlərdə danışıqların aparılması üçün optimal metodu müəyyən edəcəyik".

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron bir müddət əvvəl Brüsseldə keçirilən Aİ sammitindən sonra Avropanın Rusiya ilə dialoqu bərpa etməsinin vaxtının çatdığını bildirib.

    O, vurğulayıb ki, amerikalı rəsmilərin avropalılar olmadan Rusiya ilə razılaşma şərtlərini müzakirə etdiyi Ukrayna ilə bağlı hazırkı danışıqlar formatı optimal deyil.

