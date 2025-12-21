ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих работать в налоговых органах

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 21 декабря, 2025
    • 14:55
    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики провели тестовый экзамен для кандидатов, желающих работать в налоговых органах в соответствии с положением "О проведении конкурса кандидатов для приема на работу в государственные налоговые органы".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе центра.

    Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ действовал оперативный штаб, который регулярно связывался со зданиями, где проходил экзамен, и следил за его ходом.

    Обработка экзаменационных протоколов и карточек с ответами начнется с 22 декабря, а результаты будут объявлены в ближайшие 2-3 дня.

