    Казахстан готовится подписать соглашение о едином транзитном разрешении ТРАСЕКА

    В регионе
    • 22 декабря, 2025
    • 13:24
    Казахстан подготовил проект постановления правительства о подписании соглашения о едином транзитном разрешении (ЕТР) в рамках международного транспортного коридора ТРАСЕКА.

    Как передает Report, документ размещен на публичное обсуждение на портале "Открытые НПА" до 1 января 2026 года.

    "Положения настоящего соглашения регулируют международные перевозки грузов, осуществляемые автомобильным транспортным средством транзитом по территориям государств сторон с применением единого транзитного разрешения, определяют условия и порядок его выдачи, применения, а также иные положения, непосредственно связанные с ЕТР", - говорится в описании документа.

    Целью документа является формирование единого механизма транзитных разрешений, направленного на упрощение и ускорение международных автоперевозок, повышение прозрачности и цифровизацию процедур, а также увеличение транзитных потоков по маршрутам ТРАСЕКА.

    Ожидается, что первые практические результаты будут достигнуты после вступления соглашения в силу - через 30 дней после получения четвертого уведомления от сторон. Ежегодный цикл использования ЕТР, который будет действовать с 1 января по 31 января следующего года, должен обеспечить более стабильное планирование и прогнозируемость перевозок.

    В пояснительных материалах отмечается, что реализация соглашения позволит улучшить координацию между компетентными органами, сократить время пересечения границ и повысить эффективность контроля транзитных перевозок.

