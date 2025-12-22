Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Турции ученик тяжело ранил директора школы из винтовки

    В турецкой провинции Мерсин ученик средней школы М.К. выстрелил из винтовки в директора учебного заведения Эндера Кару.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Анамур на территории школы.

    По данным СМИ, на прошлой неделе директор школы сделал ученику замечание за то, что тот приехал в школу на электровелосипеде. Утром в день происшествия М.К. пришел в учебное заведение с винтовкой и выстрелил в директора в момент, когда тот приветствовал учеников во дворе школы.

    На место происшествия были направлены медицинские и жандармерийские бригады. Тяжело раненый Эндер Кара доставлен в государственную больницу Анамура, где ему оказывается медицинская помощь.

    Подозреваемый задержан и доставлен в участок жандармерии для допроса. По факту произошедшего начато расследование.

    Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetirib

