В Турции ученик тяжело ранил директора школы из винтовки

В турецкой провинции Мерсин ученик средней школы М.К. выстрелил из винтовки в директора учебного заведения Эндера Кару.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Анамур на территории школы.

По данным СМИ, на прошлой неделе директор школы сделал ученику замечание за то, что тот приехал в школу на электровелосипеде. Утром в день происшествия М.К. пришел в учебное заведение с винтовкой и выстрелил в директора в момент, когда тот приветствовал учеников во дворе школы.

На место происшествия были направлены медицинские и жандармерийские бригады. Тяжело раненый Эндер Кара доставлен в государственную больницу Анамура, где ему оказывается медицинская помощь.

Подозреваемый задержан и доставлен в участок жандармерии для допроса. По факту произошедшего начато расследование.

По факту инцидента начато расследование.