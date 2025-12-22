В Турции ученик тяжело ранил директора школы из винтовки
- 22 декабря, 2025
- 13:03
В турецкой провинции Мерсин ученик средней школы М.К. выстрелил из винтовки в директора учебного заведения Эндера Кару.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Анамур на территории школы.
По данным СМИ, на прошлой неделе директор школы сделал ученику замечание за то, что тот приехал в школу на электровелосипеде. Утром в день происшествия М.К. пришел в учебное заведение с винтовкой и выстрелил в директора в момент, когда тот приветствовал учеников во дворе школы.
На место происшествия были направлены медицинские и жандармерийские бригады. Тяжело раненый Эндер Кара доставлен в государственную больницу Анамура, где ему оказывается медицинская помощь.
Подозреваемый задержан и доставлен в участок жандармерии для допроса. По факту произошедшего начато расследование.
