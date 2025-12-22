İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetirib

    Region
    22 dekabr, 2025
    • 13:17
    Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetirib

    Türkiyənin Mersin vilayətində orta məktəb şagirdi təhsil müəssisəsinin direktoru Ender Karuya tüfənglə atəş açıb.

    "Report" Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, hadisə vilayətin Anamur rayonunda məktəb ərazisində baş verib.

    Məlumata görə, ötən həftə məktəb direktoru şagirdə velosipedlə təhsil müəssisəsinə gəldiyi üçün irad tutmuşdu. Hadisə günü şagird məktəbə tüfənglə gəlib və direktora həyətdə atəş açıb.

    Hadisə yerinə tibbi və jandarm briqadaları göndərilib. Ağır yaralı Ender Kara Anamur dövlət xəstəxanasına aparılıb, orada ona tibbi yardım göstərilir.

    Şübhəli şəxs saxlanılıb və dindirilmək üçün jandarm bölməsinə aparılıb. Baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

    В Турции ученик тяжело ранил директора школы из винтовки

