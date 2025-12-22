Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetirib
Region
22 dekabr, 2025
- 13:17
Türkiyənin Mersin vilayətində orta məktəb şagirdi təhsil müəssisəsinin direktoru Ender Karuya tüfənglə atəş açıb.
"Report" Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, hadisə vilayətin Anamur rayonunda məktəb ərazisində baş verib.
Məlumata görə, ötən həftə məktəb direktoru şagirdə velosipedlə təhsil müəssisəsinə gəldiyi üçün irad tutmuşdu. Hadisə günü şagird məktəbə tüfənglə gəlib və direktora həyətdə atəş açıb.
Hadisə yerinə tibbi və jandarm briqadaları göndərilib. Ağır yaralı Ender Kara Anamur dövlət xəstəxanasına aparılıb, orada ona tibbi yardım göstərilir.
Şübhəli şəxs saxlanılıb və dindirilmək üçün jandarm bölməsinə aparılıb. Baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.
