Mingəçevirdə hüquqi dövlət və suverenlik mövzusunda konfrans keçirilir

    • 23 dekabr, 2025
    • 11:47
    Mingəçevirdə hüquqi dövlət və suverenliyə həsr olunan konfrans təşkil edilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Mingəçevir şəhərində Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə "Hüquqi Dövlət və Suverenlik: Konstitusion Yanaşma" mövzusunda konfrans keçirilir.

    Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında baş tutan konfransda Baş Prokurorluğun məhsul şəxsləri, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Şəki, Mingəçevir və Yevlaxdan prokurluq əməkdaşları, icra hakimiyyətləri və idarələrin məsul şəxsləri iştirak edirlər.

