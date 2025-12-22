Вице-президент Турции посетил Аллею почетного захоронения

Делегация во главе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом, находящаяся с визитом в Азербайджане, 22 декабря посетила Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, члены делегации почтили память создателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, на его могилу был возложен венок.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.