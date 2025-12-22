Житель Бадара: Возвращение на родную землю имеет для нас особый смысл

Большинство жителей сегодня с чувством неподдельной гордости возвращаются на родную землю, которую многие из них ранее никогда не видели своими глазами.

Как сообщил корреспонденту Report в Ходжалы житель села Бадара Эльнур Шахмамедов, возвращение на родину наполнено для людей особым смыслом.

По его словам, несмотря на то что многие из возвращающихся впервые ступают на эти земли, путь в Бадара они совершают с гордостью и надеждой.

"У каждого есть свои мечты, связанные с возрождением села", - сказал он.

Самой большой своей мечтой Эльнур Шахмамедов назвал желание передать детям и будущим поколениям историю этих мест, сохранить память о трагических событиях, которые когда-то постигли местное население, и не допустить их забвения.