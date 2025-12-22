İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Badara sakini: Əvvəllər görmədiyimiz bu torpaqlara qürurla gedirik

    Daxili siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 12:40
    Badara sakini: Əvvəllər görmədiyimiz bu torpaqlara qürurla gedirik

    Sakinlərin çoxu əvvəllər görmədikləri torpaqlara indi qürurla gedir.

    Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Badara kənd sakini Elnur Şahməmmədov deyib.

    O, geri qayıtdıqları kəndləri ilə bağlı arzularının olduğunu bildirib:

    "Kəndə qayıdanların çoxu əvvəllər bu torpaqları görməsə də, Badaraya qürurla gedirik. Təbii ki, bizim də kəndimizlə bağlı xeyli arzumuz var. Ən böyük arzum övladlarıma və digər uşaqlara bu yerlərin tarixini aşılamaq, vaxtilə əhalinin başına gətirilən müsibətləri unutdurmamaqdır".

    Böyük Qayıdış Xocalı Badara kəndi
    Житель Бадара: Возвращение на родную землю имеет для нас особый смысл

    Son xəbərlər

    13:19

    Olimpiya çempionunun həbsxanadan yazdığı məktub satışa çıxarılıb

    Futbol
    13:18

    İlham Əliyev: Azad olunan ərazilərdə 12 şəhər üzrə planlaşdırma sənədləri hazırlanıb

    Daxili siyasət
    13:17

    Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetirib

    Region
    13:17
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:14

    Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcək

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Azərbaycan–Çin turizm əməkdaşlığının yeni mərhələsi müzakirə olunub

    Turizm
    13:12

    Azərbaycanda 2026-cı il "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilib

    Daxili siyasət
    13:11

    "İçərişəhər" metro stansiyasında dönmə kamerasının inşasına start verilib

    İnfrastruktur
    13:10

    Kamboca Tailand ərazisini reaktiv raket sistemləri ilə atəşə tutub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti