    В Азербайджане 2026 год объявлен "Годом Градостроительства и Архитектуры"

    Внутренняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 13:15
    В Азербайджане 2026 год объявлен Годом Градостроительства и Архитектуры

    В Азербайджане 2026 год объявлен "Годом Градостроительства и Архитектуры".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Azərbaycanda 2026-cı il "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilib
    2026 declared 'Year of Urban Planning and Architecture' in Azerbaijan

