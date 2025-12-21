Vergi orqanlarında işləmək istəyən namizədlər üçün tеst imtаhаnı keçirilib
Elm və təhsil
- 21 dekabr, 2025
- 14:43
Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti ilə birgə 2025-ci il dekabrın 21-də vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq istəyən namizədlər üçün test imtahanı keçirib.
Bu barədə "Report"a DİM-dən bildirilib.
İmtahan prosesinin idarə olunması üçün DİM-də operativ qərargah fəaliyyət göstərib, müntəzəm olaraq imtahan keçirilən binalarla əlaqə saxlanılıb və imtahanın gedişi nəzarətdə olub.
İmtahanların idarə olunmasına 10 ümumi imtahan rəhbəri, 28 imtahan rəhbəri, 221 nəzarətçi və 30 buraxılış rejimi əməkdaşı (mühafizə) cəlb olunub.
Dekabrın 22-dən etibarən DİM-də imtahan protokolları və cavab kartlarının emalı aparılacaq.
İmtahan nəticələri yaxın 2-3 gün ərzində elan olunacaq.
Son xəbərlər
14:43
Vergi orqanlarında işləmək istəyən namizədlər üçün tеst imtаhаnı keçirilibElm və təhsil
14:42
Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının II mərhələsiElm və təhsil
14:35
PSJ-nin qapıçısı klubun tarixinə düşübFutbol
14:31
Rusiya ordusu Donetskə zərbələr endirib, ölən və yaralılar varDigər ölkələr
14:24
Belçikanın Baş naziri və müdafiə naziri Ukraynaya səfər edibDigər ölkələr
14:16
Dumanla əlaqədar magistral yollarda görmə məsafəsi məhdudlaşacaqEkologiya
13:51
Foto
Video
Azərbaycana külli miqdarda dərman və tibbi vasitələrin qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıbİnfrastruktur
13:33
Almaniyalı müdafiəçi "Milan"a keçə bilərFutbol
13:26