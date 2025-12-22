14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək
Fərdi
- 22 dekabr, 2025
- 11:27
14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından bildirilib.
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq turnirdə 98 klub və idman cəmiyyətindən 423 cüdoçu (321 oğlan, 102 qız) ümumilikdə 18 çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, birincilik dekabrın 25-28-də təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
11:43
Sumqayıtın bir hissəsində qaz olmayacaqEnergetika
11:41
Qazaxıstanda yük vaqonları relsdən çıxıbRegion
11:40
Fərid Qayıbov: "Azərbaycanın şahmatda ənənələri var"Fərdi
11:38
Qazaxıstanda şəhər meri intihar edibRegion
11:37
Azərbaycan ilk dəfə Budapeşt Beynəlxalq Sirk Festivalının münsiflər heyətində təmsil olunacaqMədəniyyət siyasəti
11:33
Video
Müğənni Dəniz Əsədova azadlığa buraxılıbHadisə
11:32
Üç gün geomaqnit qasırğası olacaqElm və təhsil
11:29
Foto
Naxçıvanda Amnistiya aktının icrasına başlanılıbDaxili siyasət
11:27