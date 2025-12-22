İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qazaxıstanda yük vaqonları relsdən çıxıb

    Region
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:41
    Qazaxıstanda yük vaqonları relsdən çıxıb

    Qazaxıstanda Müdafiə Nazirliyinin əmlakını daşıyan bir neçə yük vaqonu relsdən çıxıb.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu xəbər verir ki, hadisə dekabrın 20-si Jambul vilayətinin Turksib dəmiryolu stansiyasında baş verib.

    Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, arxa cəbhə üçün əmlak daşıyan vaqonlarda hərbi texnika, silah və sursat olmayıb.

    "Qazaxıstan temir jorı" milli şirkətindən qeyd edilib ki, vaqonların buraxılması zamanı yola çıxan yük qatarı ilə yan tərəfdən toqquşma baş verib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb, digər qatarların hərəkət qrafikinə təsir göstərməyib. Bərpa işləri operativ rejimdə həyata keçirilib.

    Maddi ziyanın miqdarını komissiya müəyyən ediləcək.

    Qazaxıstan dəmir yolu
    В Казахстане сошли с рельсов грузовые вагоны с имуществом Минобороны

    Son xəbərlər

    12:20

    Vəngli, Kolatağ, Daşbulaq və Badaraya ümumilikdə daha 32 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:19

    Naftalan neftinin norma və qaydalara görə istifadəsi ilə bağlı yoxlama keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:16

    Xorvatiya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:14

    Qərbi Azərbaycan İcması bu il beynəlxalq təşkilatlara 119 məktub göndərib

    Daxili siyasət
    12:14

    Səbinə Əliyeva: Amnistiya və Əfv qərarlarının icrası humanizm prinsiplərini əks etdirir

    Hadisə
    12:13

    Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:10

    Azərbaycan Şahmat Federasiyası və MÜTDA arasında memorandum imzalanıb

    Fərdi
    12:08

    Şahmat Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    12:07

    Naftalan neftinin keyfiyyətli və təhlükəsiz olması barədə təsdiqedici sənədlər veriləcək

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti