    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunlar üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik edib

    Futbol
    • 06 fevral, 2026
    • 10:53
    Qarabağ UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunlar üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik edib

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində İngiltərənin "Nyukasl" komandası ilə üz-üzə gələcək "Qarabağ" klubu iştirak ərizəsində dəyişiklik edib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ağdam klubunun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Kris Kuakunun adı iştirak ərizəsindən çıxarılıb. Onu Kadi Borges əvəzləyib.

    "Köhlən atlar"ın yeni transferi Jeremi Qnali isə heyətdə yer almayıb.

    "Qarabağ" və "Nyukasl" arasında ilk matç fevralın 18-də, saat 21:45-də Bakıda, cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, Kadi Borgesin adı noyabrda zədələndiyi üçün iştirak ərizəsindən çıxarılmışdı.

    UEFA Çempionlar Liqası Qarabağ klubu iştirak ərizəsi Futbol xəbərləri

