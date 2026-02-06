Dünya çempionu olmuş futbolçu klubunu dəyişmək istəyir
Futbol
- 06 fevral, 2026
- 10:45
Argentina millisinin futbolçusu Entso Fernandes klubunu dəyişməyi düşünür.
"Report" "Marca" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı yarımmüdafiəçi İngiltərənin "Çelsi" klubundan ayrılmaq istəyir.
E.Fernandes Londondakı soyuq iqlim, matç praktikasının daha çox olması və maliyyəyə görə bu addımı atmağı planlaşdırır.
O, "Real"da oynamaq niyyətindədir. İspaniya təmsilçisi də onunla maraqlanır.
Qeyd edək ki, 2022-ci ildə Argentina millisi ilə dünya çempionu olan Entso Fernandes cari mövsüm "zadəganlar"ın heyətində 20 matçda 6 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "Çelsi" ilə 2032-ci ilin yayınadək müqaviləsi var.
Son xəbərlər
11:42
Kamran Əliyev Suraxanıda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:41
Omanda ABŞ ilə İran nümayəndələri arasında danışıqlar başlayıbRegion
11:29
Foto
Fərid Qayıbov Naxçıvanda sakinləri qəbul edibDaxili siyasət
11:26
XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar keçiriləcəkKomanda
11:21
Foto
"Yaşıl enerji məkanı" məqsədinin icrası üzrə ilin yekunları müzakirə edilibEnergetika
11:13
Ərdoğan: Zəlzələdən qısa müddət sonra sözümüzü tutduqRegion
11:13
Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllimin son durumu açıqlanıbSağlamlıq
11:10
Foto
Milli və bəşəri dəyərlərin tərənnümçüsü - Ağaəli İbrahimovİncəsənət
11:07
Foto
Video