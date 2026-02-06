İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Qazaxıstanda cinayətkar dəstənin 20 üzvü saxlanılıb

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 10:40
    Qazaxıstanda cinayətkar dəstənin 20 üzvü saxlanılıb

    Qazaxıstanda keçirilmiş xüsusi əməliyyat nəticəsində mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin 20 üzvü saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan mətbuatı Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.

    "Axtarışlar zamanı şübhəli şəxslərdən odlu silah, döyüş sursatı, narkotik vasitələr və külli miqdarda pul vəsaiti, habelə digər maddi sübutlar götürülüb", - məlumatda bildirilib.

    10 cinayətkar müvəqqəti saxlama təcridxanasına yerləşdirilib.

    Xüsusi əməliyyat Qazaxıstan Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkənin səkkiz regionunda, o cümlədən Abay, Aktöbe, Almatı və digər vilayətlərdə həyata keçirilib.

    Qazaxıstan Cinayətkar dəstə Baş Prokurorluq
    В Казахстане задержаны 20 представителей ОПГ

    Son xəbərlər

    11:42

    Kamran Əliyev Suraxanıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:41

    Omanda ABŞ ilə İran nümayəndələri arasında danışıqlar başlayıb

    Region
    11:29
    Foto

    Fərid Qayıbov Naxçıvanda sakinləri qəbul edib

    Daxili siyasət
    11:26

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar keçiriləcək

    Komanda
    11:21
    Foto

    "Yaşıl enerji məkanı" məqsədinin icrası üzrə ilin yekunları müzakirə edilib

    Energetika
    11:13

    Ərdoğan: Zəlzələdən qısa müddət sonra sözümüzü tutduq

    Region
    11:13

    Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllimin son durumu açıqlanıb

    Sağlamlıq
    11:10
    Foto

    Milli və bəşəri dəyərlərin tərənnümçüsü - Ağaəli İbrahimov

    İncəsənət
    11:07
    Foto
    Video

    Bakıda liseydə şagirdin müəlliməsini güllələməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti