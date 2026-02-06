Qazaxıstanda cinayətkar dəstənin 20 üzvü saxlanılıb
Region
- 06 fevral, 2026
- 10:40
Qazaxıstanda keçirilmiş xüsusi əməliyyat nəticəsində mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin 20 üzvü saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan mətbuatı Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.
"Axtarışlar zamanı şübhəli şəxslərdən odlu silah, döyüş sursatı, narkotik vasitələr və külli miqdarda pul vəsaiti, habelə digər maddi sübutlar götürülüb", - məlumatda bildirilib.
10 cinayətkar müvəqqəti saxlama təcridxanasına yerləşdirilib.
Xüsusi əməliyyat Qazaxıstan Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkənin səkkiz regionunda, o cümlədən Abay, Aktöbe, Almatı və digər vilayətlərdə həyata keçirilib.
Son xəbərlər
11:42
Kamran Əliyev Suraxanıda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:41
Omanda ABŞ ilə İran nümayəndələri arasında danışıqlar başlayıbRegion
11:29
Foto
Fərid Qayıbov Naxçıvanda sakinləri qəbul edibDaxili siyasət
11:26
XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar keçiriləcəkKomanda
11:21
Foto
"Yaşıl enerji məkanı" məqsədinin icrası üzrə ilin yekunları müzakirə edilibEnergetika
11:13
Ərdoğan: Zəlzələdən qısa müddət sonra sözümüzü tutduqRegion
11:13
Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllimin son durumu açıqlanıbSağlamlıq
11:10
Foto
Milli və bəşəri dəyərlərin tərənnümçüsü - Ağaəli İbrahimovİncəsənət
11:07
Foto
Video