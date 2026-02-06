Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Казахстане задержаны 20 представителей ОПГ

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 10:08
    В Казахстане задержаны 20 представителей ОПГ

    В Казахстане в результате спецоперации задержаны 20 представителей организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на КНБ Казахстана.

    "В ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства", - сообщили в КНБ.

    Сообщается, что 10 из них водворены в изолятор временного содержания (ИВС).

    Спецоперация проводилась совместно с МВД страны при координации Генпрокуратуры Казахстана в восьми регионах страны, в том числе в Абайской, Актюбинской, Алматинской и других областях.

