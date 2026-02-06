Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-США
В регионе
- 06 февраля, 2026
- 13:10
Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках визита в Италию обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио двусторонние отношения Грузия-США.
Как передает Report, об этом президент Грузии сообщил в соцсетях.
"Я посетил вместе с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили прием, организованный президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. В рамках мероприятия мы провели встречи с лидерами различных стран, в том числе с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. В ходе обсуждений особое внимание было уделено общим ценностям двух стран", - отметил он.
Визит Кавелашвили и Бочорошвили в Италию проходит в рамках церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.
Последние новости
13:28
Шмыгаль: Нидерланды выделят Украине свыше 20 млн евро на поддержку энергосектораВ регионе
13:24
Фото
Азербайджан обсудил сотрудничество с венчурным фондом 500 GlobalИКТ
13:22
Фото
Ильхам Алиев принял министра обороны и поддержки Вооруженных сил ИранаВнешняя политика
13:10
Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-СШАВ регионе
13:03
Потребителям в Азербайджане в январе возмещено более 19 млн манатов НДСФинансы
13:00
Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитораФинансы
12:56
В Азербайджане не выявлены случаи птичьего гриппа и болезни НьюкаслаЗдоровье
12:46
Завтра в Азербайджане осадков не ожидаетсяЭкология
12:37