    Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-США

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 13:10
    Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-США

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках визита в Италию обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио двусторонние отношения Грузия-США.

    Как передает Report, об этом президент Грузии сообщил в соцсетях.

    "Я посетил вместе с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили прием, организованный президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. В рамках мероприятия мы провели встречи с лидерами различных стран, в том числе с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. В ходе обсуждений особое внимание было уделено общим ценностям двух стран", - отметил он.

    Визит Кавелашвили и Бочорошвили в Италию проходит в рамках церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.

    Михаил Кавелашвили Марко Рубио Джей Ди Вэнс возобновление диалога
    Kavelaşvili İtaliyada Vens və Rubio ilə Gürcüstan-ABŞ əlaqələrini müzakirə edib
