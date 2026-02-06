Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-США

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках визита в Италию обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио двусторонние отношения Грузия-США.

Как передает Report, об этом президент Грузии сообщил в соцсетях.

"Я посетил вместе с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили прием, организованный президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. В рамках мероприятия мы провели встречи с лидерами различных стран, в том числе с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. В ходе обсуждений особое внимание было уделено общим ценностям двух стран", - отметил он.

Визит Кавелашвили и Бочорошвили в Италию проходит в рамках церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.