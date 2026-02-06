İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kavelaşvili İtaliyada Vens və Rubio ilə Gürcüstan-ABŞ əlaqələrini müzakirə edib

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 13:25
    Kavelaşvili İtaliyada Vens və Rubio ilə Gürcüstan-ABŞ əlaqələrini müzakirə edib

    Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili İtaliyaya səfəri çərçivəsində ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens və dövlət katibi Marko Rubio ilə Gürcüstan-ABŞ əlaqələrini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Prezidenti sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    "Mən Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ilə birlikdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Kirsti Koventri tərəfindən təşkil edilmiş qəbulda iştirak etdim. Tədbir çərçivəsində biz müxtəlif ölkələrin liderləri, o cümlədən vitse-prezident Cey Di Vens və dövlət katibi Marko Rubio ilə görüşlər keçirdik. Müzakirələr zamanı iki ölkənin ortaq dəyərlərinə xüsusi diqqət yetirilib", - o qeyd edib.

    Kavelaşvili və Boçorişvilinin İtaliyaya səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi çərçivəsində baş tutub.

    Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-США
    Kavelashvili mulls Georgia-US bilateral ties with Vance, Rubio in Italy

