В Румынии обвиняемые в коррупции консультировались с ChatGPT для допроса

    • 06 февраля, 2026
    • 12:37
    В Румынии обвиняемые в коррупции и мошенничестве сотрудники пассажирской компании национальных железных дорог CFR Călători консультировались с нейросетью ChatGPT о том, как отвечать на допросах.

    Как передает Report, об этом сообщает портал HotNews.

    "В материалах дела содержатся стенограммы переписки обвиняемых с ChatGPT, полученные в ходе компьютерных экспертиз мобильных телефонов и планшетов. В диалогах сотрудники компании интересовались кто вправе устанавливать размер ущерба, можно ли избежать ответственности при отсутствии "реального вреда", а также просили помочь сформулировать объяснения для следственных органов", - отмечает портал.

    В одном из эпизодов нейросеть предлагала подготовить "аргументированную официальную формулировку" для оправдания блокировки 17 мест в системе бронирования, указывая на отсутствие прямого финансового ущерба для компании. В другом случае ChatGPT посоветовал им выстроить "четкую аргументированную формулировку" для использования в официальном ответе, отметив при этом какие документы можно подготовить для руководства или дисциплинарной комиссии.

    Согласно материалам дела, обвиняемые блокировали места в вагонах класса "спальный" и "купе" с использованием персональных номеров (CNP) школьников и студентов, имеющих право на бесплатный проезд. После этого места продавали пассажирам непосредственно в поездах, часто без оформления билетов, за наличные деньги.

    Всего по делу проходят 33 сотрудника компании.

