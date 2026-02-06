Мирные договоренности на Кавказе делают ТМТМ наиболее перспективным маршрутом

В Транскаспийском международном транспортном коридоре (ТМТМ) Азербайджан, Казахстан, Грузия и Турция выступают в качестве ключевых игроков.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в опубликованном генеральным директоратом ЕК по расширению и восточному соседству обширном исследовании "Продвижение программы межрегионального взаимодействия с Центральной Азией, Турцией и Южным Кавказом".

На фоне снижения надежности Северного коридора и более медленного развития Южного, Транскаспийский транспортный коридор (ТТК) становится наиболее перспективным для диверсифицированного и геополитически устойчивого мультимодального транспортного сообщения между Европой и Азией, указывают авторы исследования.

Для ЕС улучшение транспортного сообщения с Турцией, регионом Восточного партнерства, включая Южный Кавказ и Центральную Азию, может обеспечить более быстрый и надежный импорт сырья и товаров, а также открыть новые экспортные рынки по всей Евразии, что приведет к развитию взаимовыгодной торговли.

"Более того, значительное увеличение трафика в регионе и договоренности от 8 августа между Арменией и Азербайджаном еще больше укрепляют позиции Транскаспийского коридора как наиболее жизнеспособного маршрута", - говорится в материале.

Налицо всплеск инвестиций в инфраструктуру вдоль коридора в последние годы, но по-прежнему существуют значительные проблемы и узкие места как в плане материальной инфраструктуры, так и связи. Это касается как узлов соединения (например, повышение эффективности пограничных пунктов пропуска), до долгосрочных инвестиций в развитие новой инфраструктуры (портов и пр.).

Конечно, авторы подходят к вопросу с точки зрения ЕС, по заказу которого проводилось исследование. Не случайно оно также предлагает обратить внимание на такие страны, как Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Молдову и Украину, которые могут сыграть свою комплиментарную роль в Среднем коридоре.

Например, с вовлечением Армении ТМТМ может получить операционную выгоду от развития дополнительных ветвей через Южный Кавказ посредством восстановления связей между Арменией, Азербайджаном и Турцией. Это стало возможным благодаря недавним геополитическим событиям в регионе, о которых говорилось выше.

Такие страны Центральной Азии, которые не расположены непосредственно на главном коридоре, - Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, посредством подводящих путей и мультимодальных узлов могут еще больше усилить возможности экспорта критически важных сырьевых материалов и других товаров на европейские рынки и внутри региона.

"Что касается Украины и Молдовы, они представляют собой отдельное, но дополняющее друг друга измерение ландшафта транспортной доступности региона. Их стратегическая ориентация в первую очередь определяется интеграцией в ЕС, но они по-прежнему соединяются с Транскаспийским маршрутом через западный интерфейс - порты Черного моря и Дуная, соединяясь с сетью Транс-Европейских транспортных сетей (TEN-T)", - говорится в материале.

Исследования МФИ постоянно подчеркивают, что "мягкие" узкие места, такие как гармонизированные тарифы, цифровизация и скоординированное управление, столь же важны, как и "жесткие" пробелы в инфраструктуре. Для ЕС повышение эффективности коридора позволило бы ускорить и сделать более надежным импорт товаров (в том числе критического сырья), а также еще больше укрепить связь с экспортными рынками по всей Евразии.

Поддерживая приоритетные проекты, определенные в планах расширения Трансъевропейских транспортных сетей и других региональных стратегиях, ЕС может помочь раскрыть весь потенциал коридора, укрепить устойчивость цепочки поставок и продвигать взаимовыгодную торговлю, утверждают авторы исследования.