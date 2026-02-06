В Габале начался II Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка"

Один из самых удивительных уголков Азербайджана – город Габала вновь принимает участников международного музыкального фестиваля "Зимняя сказка".

II Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка", организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Gilan, являясь продолжением Габалинского международного музыкального фестиваля, традиционно проводимого с 2009 года в летний сезон, во второй раз собрал воедино ценителей искусства.

Как сообщает Report, в соответствии с программой фестиваля, вечером 5 февраля в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале меломанам была представлена первая концертная программа. На концерте, посвященном музыкальному наследию гениального композитора Кара Караева, выступили Народные артисты Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгёзалзаде, а также Азербайджанский государственный струнный квартет.

В своем выступлении перед началом концерта профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Народная артистка Захра Гулиева подчеркнула, что организуемый во второй раз Габалинский международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка" является значимым событием для азербайджанской культуры. По ее словам, одной из примечательных особенностей Габалинского международного музыкального фестиваля является то, что перед его открытием всегда организуются вечера камерной музыки. Сегодняшний камерный концерт посвящен светлой памяти выдающегося композитора, общественного деятеля, непревзойденного педагога, воспитавшего целую плеяду композиторов, Народного артиста Кара Караева, внесшего неоценимый вклад в мировую музыкальную сокровищницу.

На концерте наряду с произведениями Кара Караева – Струнным квартетом номер 2 ля минор (две части), музыкой из кинофильма "Человек бросает якорь", прелюдиями Ля мажор и Фа мажор – прозвучали фортепианные квинтеты Р.Шумана (III и IV части) и И.Брамса (III и IV части).

Исполнение Народных артистов Фархада Бадалбейли и Мурада Адыгёзалзаде (оба – фортепиано), а также участников Азербайджанского государственного струнного квартета – Назрин Асланлы, Хаялы Абдуллаевой (обе – скрипка), Вахтанга Иманова (альт) и Алексея Милтых (виолончель) пришлись по душе публике.

Отметим, что программа II Габалинского международного музыкального фестиваля "Зимняя сказка" очень насыщенная. В дни фестиваля любители музыки смогут насладиться интересной концертной программой Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением Заслуженного артиста Эйюба Гулиева, послушать произведения азербайджанских и итальянских композиторов на вечере камерной музыки "Баку – Неаполь: музыкальный мост", увидеть выступления приглашенных из Испании музыкантов и танцоров на вечере фламенко-джаза под названием "Азербайджан – Испания: две страны, одна музыка".