Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Американский авианосец достиг Аравийского моря

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 00:19
    Американский авианосец достиг Аравийского моря

    Ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" зашла в Аравийском море.

    Как передает Report, об этом сообщило центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X.

    "Ударная авианосная группа "Авраам Линкольн" в сопровождении двух судов снабжения и двух катеров береговой охраны США совершила сегодня совместный переход в Аравийском море", - отмечается в сообщении.

    В CENTCOM добавили, что над кораблями пролетели военные самолеты.

    По данным газеты The Wall Street Journal, в ходе переговоров с представителями США в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

    Отметим, что 28 января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Ираном не были озвучены главой Белого дома.

    В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

    Ранее постпред США при НАТО рассказал о планах Вашингтона по Ирану.

    Авианосец ВМС США Авраам Линкольн Иран Аравийское море
    Amerikanın təyyarədaşıyan gəmisi Ərəbistan dənizinə çatıb
    Ты - Король

    Последние новости

    01:11

    Французские ВМС готовятся к введению в строй автономных минных тральщиков

    Другие
    00:46

    В турецком городе Эрзурум столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибшие

    В регионе
    00:19

    Американский авианосец достиг Аравийского моря

    Другие страны
    23:53

    Мирные договоренности на Кавказе делают ТМТМ наиболее перспективным маршрутом

    В регионе
    23:31
    Фото

    В Габале начался II Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка"

    Другие
    23:05

    Россия предложила Армении комплексное сотрудничество в атомной отрасли

    В регионе
    22:55

    Апелляционный суд США отклонил иск против усилий Трампа по запрету программ DEI

    Другие страны
    22:40

    Бессент: Слова Трампа о возможном иске к его кандидату на пост главы ФРС были шуткой

    Другие страны
    22:29

    ANP: Несколько ведомств Нидерландов столкнулись с масштабной утечкой данных

    Другие страны
    Лента новостей