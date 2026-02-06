Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев принял министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана

    Внешняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 13:22
    6 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран Азизом Насирзаде.

    Как сообщает Report, напомнив о состоявшемся несколько дней назад телефонном разговоре с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, глава нашего государства сказал, что различные контакты на высоком уровне создают хорошую возможность для обсуждения вопросов, связанных с двусторонней повесткой дня.

    Подчеркнув, что состоявшийся в прошлом году официальный визит Масуда Пезешкиана в Азербайджан был успешным и были достигнуты хорошие результаты, президент Ильхам Алиев заявил, что отношения двух стран после этого визита получили развитие.

    Подчеркнув, что в настоящее время во многих частях мира продолжаются войны и конфликты, глава государства сказал, что мир на Южном Кавказе по инициативе Азербайджана уже установлен. Он выразил уверенность в том, что это имеет большое значение как для Азербайджана, так и для Ирана, граничащего с Арменией. "Мы хотим, чтобы во всем мире был мир, чтобы не проливалась кровь, не было войн", - сказал президент Азербайджана, подчеркнув, что пример нашей страны демонстрирует модель перехода от войны к миру.

    Глава государства заявил, что, как он отметил в телефонном разговоре с президентом Ирана, Азербайджан обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией и готов оказать поддержку в устранении этой напряженности.

    Выразив признательность за прием, Азиз Насирзаде прежде всего передал главе государства приветствия президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Сообщив, что прибыл в нашу страну по указанию главы государства Ирана, гость подчеркнул, что Масуд Пезешкиан проявляет большую приверженность Азербайджану. Он также отметил, что президент Ирана с большим удовлетворением вспоминает свои визиты в нашу страну, в том числе в Ханкенди.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту Ирана.

    В ходе беседы было отмечено развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы, братства и добрососедства между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в оборонной сфере.

