В Азербайджане не выявлены случаи птичьего гриппа и болезни Ньюкасла

В Азербайджане по итогам эпизоотологического мониторинга не зафиксировано ни одного случая заражения птичьим гриппом или болезнью Ньюкасла.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации, мониторинг проводился с 12 по 16 января на всей территории страны, включая Нахчыванскую Автономную Республику. Проверки охватили государственные природные заказники, охотничьи хозяйства, национальные парки, водно-болотные и прибрежные зоны, а также территории вдоль рек и водоемов.

В ходе мероприятий специалисты провели клинический осмотр диких птиц, отобрали диагностические образцы, а также взяли пробы крови и мазки у домашней птицы в птицеводческих предприятиях и личных хозяйствах. Все образцы были направлены на лабораторные исследования.

По результатам анализов и общей эпизоотологической оценки возбудители птичьего гриппа и болезни Ньюкасла, а также подозрительные клинические признаки у птиц выявлены не были.