    Азербайджан обсудил сотрудничество с венчурным фондом 500 Global

    ИКТ
    • 06 февраля, 2026
    • 13:24
    Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов обсудил возможности сотрудничества с представителями компаний "BMC Helix" (управление ИТ-сервисами и операциями) и "500 Global" (венчурный фонд).

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, встречи состоялись в рамках участия Самира Мамедова в 5-й Генассамблее Организации цифрового сотрудничества в Кувейте.

    Выступая на круглых столах по искусственному интеллекту, Самир Мамедов рассказал о мероприятиях и проектах, реализуемых в Азербайджане в области ИИ. Он предоставил подробную информацию о "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана 2025 – 2028", Стратегии цифрового развития, Академии искусственного интеллекта, а также о цифровых продуктах и решениях Азербайджана (mygov, SIMA, Digital Bridge и др.).

    В рамках мероприятия Мамедов провел встречу с генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества Деемой Аль-Яхья, обратив внимание на цифровую политику Азербайджана и меры, осуществляемые в нашей стране в направлении цифрового развития.

    У Мамедова состоялись двусторонние встречи с руководящими лицами соответствующих структур Марокко, Пакистана, Кении, Нигерии и Омана. Состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям и перспективам сотрудничества.

