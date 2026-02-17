В Музее ковра открылась выставка европейских национальных костюмов и украшений
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Цветы в саду", посвященная европейским национальным костюмам и украшениям.
Как передает Report, выставка организована делегацией Европейского союза в Азербайджане, а также Советом искусств Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем ковра и посольствами стран-членов ЕС в Баку.
В своей вступительной речи на церемонии открытия посол Евросоюза в Азербайджане Марияна Куюнджич подчеркнула, что выставка призвана познакомить азербайджанскую аудиторию с европейскими традиционными костюмами, которые отражают многовековое наследие европейского художественного мастерства.
"Национальный костюм - это отражение истории нации. Он формируется под влиянием социальных, экономических, культурных и исторических, а также природных и географических факторов", - сказала она.
Посол подчеркнула, что по указанным причинам национальный костюм становится важным источником познания культуры разных стран.
"Надеемся, что выставка поможет азербайджанским посетителям глубже познакомиться с национальной культурой и фольклором стран Европейского союза", - отметила Куюнджич.
На выставке будут представлены 16 комплектов национальных костюмов, предоставленных посольствами Болгарии, Чехии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.
Одновременно с этим на выставке будут представлены азербайджанские национальные костюмы, хранящиеся в коллекции музея и воплощающие историю и культурное наследие Азербайджана, а также ковры "Цветы в саду" и "Алпан".
Выставка продлится до 21 февраля.