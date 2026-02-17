Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Искусство
    • 17 февраля, 2026
    • 19:30
    В Музее ковра открылась выставка европейских национальных костюмов и украшений

    В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Цветы в саду", посвященная европейским национальным костюмам и украшениям.

    Как передает Report, выставка организована делегацией Европейского союза в Азербайджане, а также Советом искусств Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем ковра и посольствами стран-членов ЕС в Баку.

    В своей вступительной речи на церемонии открытия посол Евросоюза в Азербайджане Марияна Куюнджич подчеркнула, что выставка призвана познакомить азербайджанскую аудиторию с европейскими традиционными костюмами, которые отражают многовековое наследие европейского художественного мастерства.

    "Национальный костюм - это отражение истории нации. Он формируется под влиянием социальных, экономических, культурных и исторических, а также природных и географических факторов", - сказала она.

    Посол подчеркнула, что по указанным причинам национальный костюм становится важным источником познания культуры разных стран.

    "Надеемся, что выставка поможет азербайджанским посетителям глубже познакомиться с национальной культурой и фольклором стран Европейского союза", - отметила Куюнджич.

    На выставке будут представлены 16 комплектов национальных костюмов, предоставленных посольствами Болгарии, Чехии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

    Одновременно с этим на выставке будут представлены азербайджанские национальные костюмы, хранящиеся в коллекции музея и воплощающие историю и культурное наследие Азербайджана, а также ковры "Цветы в саду" и "Алпан".

    Выставка продлится до 21 февраля.

