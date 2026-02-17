США вернутся к ядерным испытаниям на "равной основе" с РФ и Китаем
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 19:28
США вернутся к ядерным испытаниям на "равной основе" с Россией и Китаем, но не будут проводить взрывы мегатонного класса в атмосфере.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп США.
Новость дополняется...
