    Главный тренер "Ньюкасла": Мы хорошо подготовились к матчу с "Карабахом"

    Футбол
    • 17 февраля, 2026
    • 20:47
    Главный тренер Ньюкасла: Мы хорошо подготовились к матчу с Карабахом

    "Ньюкасл" тщательно подготовился к матчу с "Карабахом".

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер английского клуба Эдди Хау на пресс-конференции перед первым матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

    "Наши ранее травмированные футболисты возвращаются в строй. Команда приехала в Баку с высоким боевым духом. "Карабах" детально проанализирован, изучены его матчи против "Ливерпуля" и "Челси". Задача - продолжить успешную серию последних игр в Баку", - сказал он.

    Отметим, что встреча команд состоится 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответный матч пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в 00:00 в Англии.

