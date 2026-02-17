Главный тренер "Ньюкасла": Мы хорошо подготовились к матчу с "Карабахом"
Футбол
- 17 февраля, 2026
- 20:47
"Ньюкасл" тщательно подготовился к матчу с "Карабахом".
Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер английского клуба Эдди Хау на пресс-конференции перед первым матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".
"Наши ранее травмированные футболисты возвращаются в строй. Команда приехала в Баку с высоким боевым духом. "Карабах" детально проанализирован, изучены его матчи против "Ливерпуля" и "Челси". Задача - продолжить успешную серию последних игр в Баку", - сказал он.
Отметим, что встреча команд состоится 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответный матч пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в 00:00 в Англии.
