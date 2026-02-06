Потребителям в Азербайджане в январе возмещено более 19 млн манатов НДС

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    06 февраля, 2026
    13:03
    Потребителям в Азербайджане в январе 2026 года возвращено 19 млн 680,2 тыс. манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Указанная сумма НДС выплачивалась через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставленные медучреждениями и лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

    За отчетный период сумма НДС, возвращенного из государственного бюджета за товары, приобретенные иностранными гражданами для личного потребления (tax free), составила 718,2 тыс. манатов.

