Шмыгаль: Нидерланды выделят Украине свыше 20 млн евро на поддержку энергосектора

Нидерланды предоставят Украине 23 млн евро на поддержку энергетического сектора.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что такое решение было принято по итогам телефонного разговора с министром внешней торговли и развития сотрудничества МИД Нидерландов Ауке де Врис.

По его словам, Нидерланды также предоставят трансформаторы для поддержки энергосектора Украины.