Шмыгаль: Нидерланды выделят Украине свыше 20 млн евро на поддержку энергосектора
- 06 февраля, 2026
- 13:28
Нидерланды предоставят Украине 23 млн евро на поддержку энергетического сектора.
Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что такое решение было принято по итогам телефонного разговора с министром внешней торговли и развития сотрудничества МИД Нидерландов Ауке де Врис.
По его словам, Нидерланды также предоставят трансформаторы для поддержки энергосектора Украины.
