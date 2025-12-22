В Казахстане сошли с рельсов грузовые вагоны с имуществом Минобороны

В Казахстане при выполнении маневренных работ сошли с рельсов несколько грузовых вагонов, перевозивших имущество Министерства обороны.

Как передает казахстанское бюро Report, инцидент произошел на железнодорожной станции Турксиб в Жамбылской области вечером 20 декабря.

В Минобороны уточнили, что речь идет об имуществе тылового назначения. Военной техники, вооружения и боеприпасов в составе не было.

В национальной компании "Казахстан темир жоры" сообщили, что при роспуске вагонов произошло "боковое соударение с отправляющимся грузовым поездом". В результате инцидента пострадавших нет, задержек в движении поездов не зафиксировано, поскольку инцидент не повлиял на график следования других составов. Восстановительные работы проведены в оперативном режиме.

Размер материального ущерба будет установлен по итогам работы комиссии.