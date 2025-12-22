Азербайджан и США обсудили сотрудничество в области здравоохранения
США высоко оценивают заботу, проявляемую государством о семьях шехидов и ветеранах войны и готовы оказать всяческое содействие в этом направлении.
Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, об этом заявила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в ходе встречи с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.
Мусаев подчеркнул, что подписанный в Вашингтоне Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и США заложил основу для нового стратегического этапа двустороннего партнерства. Он отметил, что забота о семьях погибших и ветеранах войны является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана, и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества с США в сфере здравоохранения.
Эми Карлон особо подчеркнула значение исторического визита президента Ильхама Алиева и подписанного в его рамках Меморандума о взаимопонимании. Высоко оценив внимание и заботу, оказываемые азербайджанским государством семьям шехидов и ветеранам войны, она отметила готовность США оказывать всестороннюю поддержку в этом направлении.
Дипломат также выразила заинтересованность США в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения и медицинской науки.