Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в области здравоохранения

    Здоровье
    • 22 декабря, 2025
    • 14:53
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в области здравоохранения

    США высоко оценивают заботу, проявляемую государством о семьях шехидов и ветеранах войны и готовы оказать всяческое содействие в этом направлении.

    Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, об этом заявила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в ходе встречи с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

    Мусаев подчеркнул, что подписанный в Вашингтоне Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и США заложил основу для нового стратегического этапа двустороннего партнерства. Он отметил, что забота о семьях погибших и ветеранах войны является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана, и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества с США в сфере здравоохранения.

    Эми Карлон особо подчеркнула значение исторического визита президента Ильхама Алиева и подписанного в его рамках Меморандума о взаимопонимании. Высоко оценив внимание и заботу, оказываемые азербайджанским государством семьям шехидов и ветеранам войны, она отметила готовность США оказывать всестороннюю поддержку в этом направлении.

    Дипломат также выразила заинтересованность США в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения и медицинской науки.

    здравоохранение США Эми Карлон Теймур Мусаев
    Фото
    Azərbaycan və ABŞ arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Фото
    Azerbaijan, US discuss cooperation in healthcare

    Последние новости

    16:15

    Премьер: Азербайджан и Турция - крупнейшие инвесторы друг для друга

    Финансы
    16:13

    К облигациям НБКО "Kəpəz" проявили интерес более 50 инвесторов

    Финансы
    16:13
    Фото

    Военно-политическое руководство Турции встретилось с президентом Сирии — ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:11

    Турция предложила построить в Агдаме учреждение профобразования

    Наука и образование
    16:03

    "Азербайджанские железные дороги" разместят облигации на 30 млн долларов

    Финансы
    15:55

    ЕС осуществила очередной платеж Украине в размере 2,3 млрд

    Другие страны
    15:52

    Газ с месторождения "Абшерон" может экспортироваться в Турцию с 2029 года

    Энергетика
    15:51

    MEDİA: Сохранение здоровой информационной среды имеет стратегическое значение

    Медиа
    15:49

    Ахмед Исмаилов: Повышение медиаграмотности в Азербайджане является одним из приоритетов

    Медиа
    Лента новостей