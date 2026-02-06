İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Yevlax sakini evində vurulan iynədən şoka düşərək ölüb

    Hadisə
    • 06 fevral, 2026
    • 10:38
    Yevlax sakini evində vurulan iynədən şoka düşərək ölüb

    Yevlax sakini evində vurulan iynədən şoka düşərək ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayon sakini, 54 yaşlı Z.Quliyevə sağlamlığında yaranan problem səbəbindən evində antibiotik iynə vurulub.

    Bundan sonra onun halı pisləşərək şoka düşüb. Zərərçəkən Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Antibiotik iynə Yevlax

