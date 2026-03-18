İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı minə yaxınlaşır
- 18 mart, 2026
- 20:40
İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 968-ə çatıb.
"Report" NNA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə respublikanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
"Martın 2-dən 18-dək həlak olanların ümumi sayı 968 nəfərə çatıb, 2 432 nəfər yaralanıb", - qurumun məlumatında vurğulanıb.
Daha əvvəl 912 nəfərin öldüyü bildirilmişdi.
İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı minə yaxınlaşırDigər ölkələr
